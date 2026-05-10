Nr. 9 CSI2* - Final Medium Tour - GRASS ARENA
Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 222.1.4.3)
2 Pferde pro Reiter erlaubt
Beginn: 10.05.2026 13:00 Uhr
|#
|KNR
|Pferd
|Reiter / Reiterin
|Phase 1
Fehler
|Phase 2
Fehler
|
Zeit
|1.
|39
|Flo Jo 4
S \ OS \ B \ 2017 \ Fire and Ice J x Unbekannt \ Z: Böckmann Pferde GmbH, \ B: Böckmann Pferde GmbH,
|
GER
|Leonie Böckmann
RUFV Lastrup e.V.
|1.250,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|27.74
|2.
|261
|Valeska Z
S \ ZANG \ Bay \ 2012 \ VAN GOGH x BALOU DU ROUET \ Z: Nadine Resche \ B: Nadine RESCHE
|
COL
|Ruben Arroyave
COL
|1.000,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|28.56
|3.
|161
|Babuschka Dree Boeken
S \ HANN \ Bay \ 2017 \ VAGABOND DE LA POMME x KING KOLIBRI \ Z: Zuchthof Dree Böken KG \ B: Zuchthof Dree Boeken KG (20001049)
|
IRL
|Ciaran Nallon
IRL
|750,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|28.58
|4.
|149
|DSP Granada P
S \ DSP \ B \ 2012 \ Grey Top x Levistano \ Z: Pietscher GbR, \ B: Bontemps,Alexander
|
GER
|Stephanie Böhe
Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.
|500,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|28.64
|5.
|58
|Kim 377
S \ Holst \ Db \ 2017 \ Kannan x Diamant de Semilly \ Z: Nowak,Norbert \ B: Nowak,Norbert
|
GER
|Marco Kutscher
ZRFV Riesenbeck e.V.
|400,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.11
|6.
|87
|Callidora GD
S \ OS \ Schi \ 2017 \ Colestus x Lord Weingard \ Z: Gut Darß GmbH & Co.KG, \ B: Fiege,Heinz
|
GER
|Hans-Thorben Rüder
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
|300,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.16
|7.
|184
|Comme Picobello Z
S \ ZANG \ Chest \ 2017 \ COMME IL FAUT x INDOCTRO \ Z: Picobello horses \ B: Shamsa AL OTAIBA
|
SWE
|Annika Axelsson
SWE
|200,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.32
|8.
|267
|Coldplay Z
H \ ZANG \ BAY \ 2018 \ Comilfo Plus Z x Candillo Z \ Z: hoogenboom \ B: 10162300 - Corien HOOGENBOOM
|
NED
|Pim Mulder
NED
|150,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.50
|9.
|5
|Cancaneur
W \ Holst \ Schwb \ 2013 \ Connor x Lacros \ Z: Witt,Johann Heinrich \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG,
|
GER
|Carsten-Otto Nagel
RFV Stall Moorhof e.V.
|150,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.52
|10.
|68
|Peaky Plotti
S \ Westf \ B \ 2018 \ Plot Blue x Comme il faut NRW \ Z: Vornholt,Hubert \ B: Reinacher,Klaus
|
GER
|Greta Reinacher
RV Osterwick e.V.
|100,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.53
|11.
|151
|Elaisa P
S \ DSP \ B \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Levistano \ Z: Pietscher GbR, \ B: Pietscher GbR,
|
GER
|Stephanie Böhe
Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.
|100,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.59
|12.
|57
|Kerub
W \ Holst \ B \ 2017 \ Kannan x Contender \ Z: EH Pferde GbR, \ B: Eickendorf Horses GmbH & Co.KG,
|
GER
|Marius Brinkmann
RFV Lüdinghausen e.V.
|50,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|29.88
|13.
|213
|Hero
W \ WESTF \ Bay \ 2012 \ MYLORD CARTHAGO HN x LORDANO 7 \ Z: Wezenberg \ B: Anya Teodora CALIN
|
SUI
|Clarissa Hassmann Crotta
SUI
|50,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|30.06
|14.
|191
|Corlacarte Sr
S \ WESTF \ Grey \ 2018 \ CORNET OBOLENSKY x A LA CARTE NRW \ Z: Zhashkiv Equestrian \ B: Lucio OSORIO
|
BRA
|Lucio Viniciu De Oliveira Osório
BRA
|25,00 EUR
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|30.19
|Total = 5.025,00 EUR
|Nicht platzierte Teilnehmer
|15.
|190
|Coralldi Z
H \ ZANG \ Bay \ 2018 \ COPYCAT Z x DIARADO \ Z: Birte Zanete \ B: Lutz GOESSING
|
SUI
|Kaya Ehning
SUI
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|30.56
|16.
|11
|Caspiato M
W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Casall x Carthago \ Z: Stall Magdalenenhof, \ B: Stall Magdalenenhof,
|
GER
|Carsten-Otto Nagel
RFV Stall Moorhof e.V.
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|30.98
|17.
|142
|Jurwinas fille
S \ OS \ Schwb \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Diarado \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter
|
GER
|Johannes Ehning
RFV St. Martin Stadtlohn e. V.
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|31.07
|18.
|52
|Iva de la Cor
S \ Holst \ Schwb \ 2016 \ Vagabond de la Pomme x Ibisco xx \ Z: von Borstel,Bettina \ B: Holeksa,Sabine
|
GER
|Sven Sieger
RFV Bad Wurzach
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|31.35
|19.
|98
|Moon Boy
W \ FWB \ B \ 2015 \ Diarado's Boy x Larino \ Z: \ B: Varenti,Salla
|
GER
|Jesse Luther
RFV An der Talmühle-Havekost e.V.
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|31.61
|20.
|237
|Night Van De Kwakkelhoek
H \ BWP \ Bay \ 2013 \ JILBERT VAN'T RUYTERSHOF x TOULON \ Z: \ B: DOUBLE MEADOWS G LLC (20018759)
|
USA
|Anna Dryden
USA
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|32.23
|21.
|13
|Chacboy Blue BW
W \ OS \ F \ 2018 \ Chacoon Blue x Sandro Boy \ Z: Welzel,Berit \ B: Jung,Dr. Esther
|
GER
|Marco Kutscher
ZRFV Riesenbeck e.V.
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|32.91
|22.
|176
|Castle Creek
H \ HOLST \ Bay \ 2014 \ CASALL x CARTHAGO \ Z: Silke Zuba \ B: Peter STAHLBERG
|
NZL
|Tom Tarver - Priebe
NZL
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|32.99
|23.
|38
|Esmeralda 135
S \ OS \ F \ 2017 \ Emerald van het Ruytershof x Ogano Sitte \ Z: Gestüt Eichenhain GmbH, \ B: Beckmann,Annette,Beckmann,Johanna
|
GER
|Johanna Beckmann
Reit- u.Fahrverein Germ. Marne
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|34.38
|24.
|210
|H-Kindness
S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ CRUNCH 3 x COROFINO 2 \ Z: Dollen Hans \ B: G Sporthorses Ltd Partnership (2002
|
USA
|Genevieve Meyer
USA
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|35.06
|25.
|235
|Mooi Man Again Hbc
W \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GLOBAL EXPRESS VDL x CARUSSO LS LA SILLA \ Z: G.A. Folkerts \ B: HBC Stal B.V. (20000714)
|
MEX
|Ernesto Canseco
MEX
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|37.14
|26.
|171
|Casalla Blue Ps
S \ HANN \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x CHACCO-BLUE \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Beerbaum Stables (20018188)
|
IRL
|Ciaran Nallon
IRL
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|37.23
|27.
|119
|Zuckerwatte 3
S \ Westf \ Db \ 2018 \ Zinedine x Comme il faut NRW \ Z: ZG Borgmann, Stephan u. Norbert, \ B: Borgmann,Stephan
|
GER
|Rene Dittmer
RV Harsefeld u.Umg.e.V.
|0.00
(0 + 0)
|0.00
(0 + 0)
|37.50
|28.
|164
|Birco Von Seeder
W \ MASAF \ Bay \ 2017 \ BALOU DU ROUET x QUADROS \ Z: Seeder Horses \ B: Lucio Vinicius DE OLIVEIRA OSÓRIO
|
BRA
|Lucio Viniciu De Oliveira Osório
BRA
|0.00
(0 + 0)
|4.00
(4 + 0)
|28.25
|29.
|241
|Papoy
H \ \ Grey \ 2015 \ x \ Z: \ B: Mohamed Ismael MANSOUR
|
EGY
|Ismail Osama El Borai
EGY
|0.00
(0 + 0)
|4.00
(4 + 0)
|32.01
|30.
|196
|Denana
S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ DINKEN x IBISCO \ Z: Lass GbR \ B: Investmark Kft. (20022948)
|
HUN
|Emma Mécs
HUN
|0.00
(0 + 0)
|4.00
(4 + 0)
|34.00
|31.
|268
|Tailormade Chubby Checker
H \ OS \ F \ 2018 \ Chacoon Blue x Carembar de Muze \ Z: Tailormade Horses Aps, \ B: Tailormade Horses Aps,
|
DEN
|Soren Pedersen
DEN
|0.00
(0 + 0)
|4.00
(4 + 0)
|34.15
|32.
|55
|Kate Slottie
S \ KWPN \ B \ 2015 \ Etoulon VDL x Lucky Boy \ Z: V.O.F. RSC van Daalen-Slot & J.J.Me \ B: Beerbaum Stables,
|
GER
|Kathrin Stolmeijer
ZRFV Riesenbeck e.V.
|0.00
(0 + 0)
|22.00
(8 + 14)
|53.40
|33.
|157
|Apple Bee
S \ OS \ Grey \ 2016 \ x \ Z: \ B: Maleah LANG-MCMAHON
|
AUS
|Maleah Lang-Mcmahon
AUS
|0.00
(0 + 0)
|48.19
|34.
|232
|Miles
W \ BWP \ Bay \ 2012 \ EMERALD x CAROLUS I \ Z: Eric Van Giel \ B: G Sporthorses Ltd Partnership (2002
|
AUS
|Matt Williams
AUS
|4.00
(4 + 0)
|43.99
|35.
|103
|Lissy Let's Go
S \ Holst \ B \ 2018 \ Caracho x Calido I \ Z: ZG Beuck Zuchtstall, \ B: ZG Beuck Zuchtstall,
|
GER
|Christian Riedinger
PSG Zwischen den Seen e.V.
|4.00
(4 + 0)
|44.60
|36.
|203
|Donnie Brasco
H \ HOLST \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x CASALL \ Z: NAVOJEC ZLATKO \ B: Lorand LUKÁCS
|
USA
|Anna Dryden
USA
|4.00
(4 + 0)
|45.33
|37.
|173
|Cashflow W
W \ HOLST \ Other \ 2016 \ CORNET OBOLENSKY x CANDILLO 3 \ Z: Klaus-Peter Wiepert \ B: Alia Humaid BIN DRAI
|
SWE
|Annika Axelsson
SWE
|4.00
(4 + 0)
|45.92
|38.
|82
|Umeko
S \ Westf \ B \ 2017 \ United Touch S x Lupicor \ Z: Damhus,Olaf \ B: Damhus,Olaf
|
GER
|Hendrik Dowe
ZRFV Heiden e.V.
|4.00
(4 + 0)
|46.46
|39.
|178
|Chabalcanna Ps
S \ OS \ Grey \ 2017 \ CHACOON BLUE x BALOU DU ROUET \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Dijital Sanatlar GmbH (20002437)
|
BRA
|João Victor Rodrigues Cunha
BRA
|4.00
(4 + 0)
|46.76
|40.
|93
|High Class 9
W \ SF \ B \ 2017 \ Casall x Premium de Laubry \ Z: \ B: Phoenix XXVII,
|
GER
|Christopher Kläsener
ZRFV Dorsten e.V.
|4.00
(4 + 0)
|47.85
|41.
|96
|Carouzo
W \ Holst \ Db \ 2017 \ Colman x Connor \ Z: Junker,Arne \ B: Junker,Arne
|
GER
|Jesse Luther
RFV An der Talmühle-Havekost e.V.
|4.00
(4 + 0)
|47.96
|42.
|112
|Casanova's Girl
S \ Old \ B \ 2018 \ Conthargos x Contendro I \ Z: Tönjes,Ulf \ B: SdB Sporthorses GbR,
|
GER
|Stephi de Boer
RuFV Hagen St. Martinus e.V.
|4.00
(4 + 0)
|48.19
|43.
|59
|Lajacuma NRW
S \ Westf \ B \ 2015 \ Lycon x Rockwell \ Z: Reibke,Hannelore \ B: Rosendahl,Ursula
|
GER
|Hendrik Dowe
ZRFV Heiden e.V.
|4.00
(4 + 0)
|48.74
|44.
|153
|A.S. Evangelina
S \ AES \ Bay \ 2014 \ CALINELLO x CONTENDER \ Z: Khayat \ B: Jana KHAYAT
|
NED
|Wout-Jan Van Der Schans
NED
|4.00
(4 + 0)
|50.26
|45.
|118
|Cajero 8
W \ Holst \ B \ 2018 \ Casall x Quo Vados I \ Z: Witt Pferdezucht GbR, \ B: Witt Pferdezucht GbR,
|
GER
|Rene Dittmer
RV Harsefeld u.Umg.e.V.
|4.00
(4 + 0)
|52.11
|46.
|204
|E Jasmin Du Maquis Z
W \ ZANG \ Bay \ 2015 \ ELVIS TER PUTTE x HAPPY EASTER DU REZIDAL \ Z: DANIEL SCHEPERS \ B: Horizon Estrategias de Occidente Sa
|
MEX
|Tomas Rendon Felix
MEX
|4.00
(4 + 0)
|53.53
|47.
|189
|Coral Reef Tassilo
W \ HANN \ Bay \ 2015 \ TAALEX x COME ON \ Z: Jürgen Kurz \ B: Coral Reef Ranch LLC (20004818)
|
USA
|Genevieve Meyer
USA
|8.00
(8 + 0)
|48.45
|48.
|274
|Areno Sho Z
H \ ZANG \ CHEST \ 2018 \ Ad A Big Boy x Albfuehren's Memphis \ Z: Stal het Oosterbrook BV \ B: 20000290 - Stal het Oosterbrook
|
NED
|Gert Jan Bruggink
NED
|8.00
(8 + 0)
|48.78
|49.
|167
|Brunson
W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ MANCHESTER VAN'T PARADIJS x QUIWI DREAM \ Z: Christian Schröder \ B: Isabella RUSSEKOFF
|
ISR
|Isabella Russekoff
ISR
|8.00
(8 + 0)
|49.09
|50.
|15
|Chaloula PS
S \ Meckl. \ Db \ 2018 \ Chacoon Blue x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz,
|
GER
|Mia-Charlotte Becker
RFV Albersloh e.V.
|8.00
(8 + 0)
|50.81
|51.
|100
|Ivett K
S \ Holst \ Db \ 2016 \ Casall x Cormint \ Z: Kowalski,Gabriele \ B: Johannsen,Stephan
|
GER
|Mattis Johannsen
PSG Hörup u.Umg.
|12.00
(4 + 8)
|61.16
|52.
|181
|Cia Z
S \ \ Grey \ 2016 \ CORNET OBOLENSKY x CALIDO I \ Z: \ B: Stephex Stables (20000056)
|
CZE
|Ivana Zálesák Hron
CZE
|24.00
(12 + 12)
|65.81
|ausg.
|175
|Castell
W \ \ Black \ 2016 \ CASSAL x CON AIR \ Z: BVBA Horse Invest \ B: BVBA Horses Invest (20021292)
|
MEX
|Tomas Rendon Felix
MEX
|aufg.
|148
|Hagrano P.M.S
W \ OS \ F \ 2009 \ Hasso PMS x Granulit \ Z: Schütt,Peter M. \ B: Voss,Lucia,Tarver-Priebe,Tom
|
GER
|Lucia Voss
RuFV Husberg u.Umg.e.V.
|aufg.
|114
|Mexico Eurohill
H \ KWPN \ Db \ 2017 \ Emir R x Numero Uno \ Z: \ B: Hendriksen,Christiaan,Stal Brouwer,
|
GER
|Stephi de Boer
RuFV Hagen St. Martinus e.V.
|aufg.
|250
|Six Gold
W \ WESTF \ Chest \ 2017 \ x \ Z: \ B: Jose Antonio CHEDRAUI EGUIA
|
MEX
|Jose Antonio Chedraui Prom
MEX
|Geldpreis
|5.025,00 EUR
|Richter
|Andrea Schönberger (NED)
Guy Franziskus
Klaus Blässing
Johan Wilmink