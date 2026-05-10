Nr. 9 CSI2* - Final Medium Tour - GRASS ARENA
Internationale 2-Phasen-Springprüfung - Hindernishöhe 1.40 m (FEI Art. 222.1.4.3)
2 Pferde pro Reiter erlaubt

Beginn: 10.05.2026 13:00 Uhr

# KNR Pferd Reiter / Reiterin Phase 1
Fehler		Phase 2
Fehler
Zeit
1. 39 Flo Jo 4
S \ OS \ B \ 2017 \ Fire and Ice J x Unbekannt \ Z: Böckmann Pferde GmbH, \ B: Böckmann Pferde GmbH,
 
GER
 Leonie Böckmann
RUFV Lastrup e.V.		 1.250,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		27.74
2. 261 Valeska Z
S \ ZANG \ Bay \ 2012 \ VAN GOGH x BALOU DU ROUET \ Z: Nadine Resche \ B: Nadine RESCHE
 
COL
 Ruben Arroyave
COL		 1.000,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		28.56
3. 161 Babuschka Dree Boeken
S \ HANN \ Bay \ 2017 \ VAGABOND DE LA POMME x KING KOLIBRI \ Z: Zuchthof Dree Böken KG \ B: Zuchthof Dree Boeken KG (20001049)
 
IRL
 Ciaran Nallon
IRL		 750,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		28.58
4. 149 DSP Granada P
S \ DSP \ B \ 2012 \ Grey Top x Levistano \ Z: Pietscher GbR, \ B: Bontemps,Alexander
 
GER
 Stephanie Böhe
Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.		 500,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		28.64
5. 58 Kim 377
S \ Holst \ Db \ 2017 \ Kannan x Diamant de Semilly \ Z: Nowak,Norbert \ B: Nowak,Norbert
 
GER
 Marco Kutscher
ZRFV Riesenbeck e.V.		 400,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.11
6. 87 Callidora GD
S \ OS \ Schi \ 2017 \ Colestus x Lord Weingard \ Z: Gut Darß GmbH & Co.KG, \ B: Fiege,Heinz
 
GER
 Hans-Thorben Rüder
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.		 300,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.16
7. 184 Comme Picobello Z
S \ ZANG \ Chest \ 2017 \ COMME IL FAUT x INDOCTRO \ Z: Picobello horses \ B: Shamsa AL OTAIBA
 
SWE
 Annika Axelsson
SWE		 200,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.32
8. 267 Coldplay Z
H \ ZANG \ BAY \ 2018 \ Comilfo Plus Z x Candillo Z \ Z: hoogenboom \ B: 10162300 - Corien HOOGENBOOM
 
NED
 Pim Mulder
NED		 150,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.50
9. 5 Cancaneur
W \ Holst \ Schwb \ 2013 \ Connor x Lacros \ Z: Witt,Johann Heinrich \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG,
 
GER
 Carsten-Otto Nagel
RFV Stall Moorhof e.V.		 150,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.52
10. 68 Peaky Plotti
S \ Westf \ B \ 2018 \ Plot Blue x Comme il faut NRW \ Z: Vornholt,Hubert \ B: Reinacher,Klaus
 
GER
 Greta Reinacher
RV Osterwick e.V.		 100,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.53
11. 151 Elaisa P
S \ DSP \ B \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Levistano \ Z: Pietscher GbR, \ B: Pietscher GbR,
 
GER
 Stephanie Böhe
Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.		 100,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.59
12. 57 Kerub
W \ Holst \ B \ 2017 \ Kannan x Contender \ Z: EH Pferde GbR, \ B: Eickendorf Horses GmbH & Co.KG,
 
GER
 Marius Brinkmann
RFV Lüdinghausen e.V.		 50,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		29.88
13. 213 Hero
W \ WESTF \ Bay \ 2012 \ MYLORD CARTHAGO HN x LORDANO 7 \ Z: Wezenberg \ B: Anya Teodora CALIN
 
SUI
 Clarissa Hassmann Crotta
SUI		 50,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		30.06
14. 191 Corlacarte Sr
S \ WESTF \ Grey \ 2018 \ CORNET OBOLENSKY x A LA CARTE NRW \ Z: Zhashkiv Equestrian \ B: Lucio OSORIO
 
BRA
 Lucio Viniciu De Oliveira Osório
BRA		 25,00 EUR 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		30.19
Total = 5.025,00 EUR
Nicht platzierte Teilnehmer
15. 190 Coralldi Z
H \ ZANG \ Bay \ 2018 \ COPYCAT Z x DIARADO \ Z: Birte Zanete \ B: Lutz GOESSING
 
SUI
 Kaya Ehning
SUI		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		30.56
16. 11 Caspiato M
W \ Holst \ Schi \ 2017 \ Casall x Carthago \ Z: Stall Magdalenenhof, \ B: Stall Magdalenenhof,
 
GER
 Carsten-Otto Nagel
RFV Stall Moorhof e.V.		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		30.98
17. 142 Jurwinas fille
S \ OS \ Schwb \ 2018 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Diarado \ Z: Wendeln,Peter \ B: Wendeln,Peter
 
GER
 Johannes Ehning
RFV St. Martin Stadtlohn e. V.		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		31.07
18. 52 Iva de la Cor
S \ Holst \ Schwb \ 2016 \ Vagabond de la Pomme x Ibisco xx \ Z: von Borstel,Bettina \ B: Holeksa,Sabine
 
GER
 Sven Sieger
RFV Bad Wurzach		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		31.35
19. 98 Moon Boy
W \ FWB \ B \ 2015 \ Diarado's Boy x Larino \ Z: \ B: Varenti,Salla
 
GER
 Jesse Luther
RFV An der Talmühle-Havekost e.V.		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		31.61
20. 237 Night Van De Kwakkelhoek
H \ BWP \ Bay \ 2013 \ JILBERT VAN'T RUYTERSHOF x TOULON \ Z: \ B: DOUBLE MEADOWS G LLC (20018759)
 
USA
 Anna Dryden
USA		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		32.23
21. 13 Chacboy Blue BW
W \ OS \ F \ 2018 \ Chacoon Blue x Sandro Boy \ Z: Welzel,Berit \ B: Jung,Dr. Esther
 
GER
 Marco Kutscher
ZRFV Riesenbeck e.V.		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		32.91
22. 176 Castle Creek
H \ HOLST \ Bay \ 2014 \ CASALL x CARTHAGO \ Z: Silke Zuba \ B: Peter STAHLBERG
 
NZL
 Tom Tarver - Priebe
NZL		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		32.99
23. 38 Esmeralda 135
S \ OS \ F \ 2017 \ Emerald van het Ruytershof x Ogano Sitte \ Z: Gestüt Eichenhain GmbH, \ B: Beckmann,Annette,Beckmann,Johanna
 
GER
 Johanna Beckmann
Reit- u.Fahrverein Germ. Marne		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		34.38
24. 210 H-Kindness
S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ CRUNCH 3 x COROFINO 2 \ Z: Dollen Hans \ B: G Sporthorses Ltd Partnership (2002
 
USA
 Genevieve Meyer
USA		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		35.06
25. 235 Mooi Man Again Hbc
W \ KWPN \ Bay \ 2017 \ GLOBAL EXPRESS VDL x CARUSSO LS LA SILLA \ Z: G.A. Folkerts \ B: HBC Stal B.V. (20000714)
 
MEX
 Ernesto Canseco
MEX		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		37.14
26. 171 Casalla Blue Ps
S \ HANN \ Bay \ 2016 \ CASALLCO x CHACCO-BLUE \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Beerbaum Stables (20018188)
 
IRL
 Ciaran Nallon
IRL		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		37.23
27. 119 Zuckerwatte 3
S \ Westf \ Db \ 2018 \ Zinedine x Comme il faut NRW \ Z: ZG Borgmann, Stephan u. Norbert, \ B: Borgmann,Stephan
 
GER
 Rene Dittmer
RV Harsefeld u.Umg.e.V.		 0.00
(0 + 0)		0.00
(0 + 0)		37.50
28. 164 Birco Von Seeder
W \ MASAF \ Bay \ 2017 \ BALOU DU ROUET x QUADROS \ Z: Seeder Horses \ B: Lucio Vinicius DE OLIVEIRA OSÓRIO
 
BRA
 Lucio Viniciu De Oliveira Osório
BRA		 0.00
(0 + 0)		4.00
(4 + 0)		28.25
29. 241 Papoy
H \ \ Grey \ 2015 \ x \ Z: \ B: Mohamed Ismael MANSOUR
 
EGY
 Ismail Osama El Borai
EGY		 0.00
(0 + 0)		4.00
(4 + 0)		32.01
30. 196 Denana
S \ HOLST \ Bay \ 2015 \ DINKEN x IBISCO \ Z: Lass GbR \ B: Investmark Kft. (20022948)
 
HUN
 Emma Mécs
HUN		 0.00
(0 + 0)		4.00
(4 + 0)		34.00
31. 268 Tailormade Chubby Checker
H \ OS \ F \ 2018 \ Chacoon Blue x Carembar de Muze \ Z: Tailormade Horses Aps, \ B: Tailormade Horses Aps,
 
DEN
 Soren Pedersen
DEN		 0.00
(0 + 0)		4.00
(4 + 0)		34.15
32. 55 Kate Slottie
S \ KWPN \ B \ 2015 \ Etoulon VDL x Lucky Boy \ Z: V.O.F. RSC van Daalen-Slot & J.J.Me \ B: Beerbaum Stables,
 
GER
 Kathrin Stolmeijer
ZRFV Riesenbeck e.V.		 0.00
(0 + 0)		22.00
(8 + 14)		53.40
33. 157 Apple Bee
S \ OS \ Grey \ 2016 \ x \ Z: \ B: Maleah LANG-MCMAHON
 
AUS
 Maleah Lang-Mcmahon
AUS		 0.00
(0 + 0)		 48.19
34. 232 Miles
W \ BWP \ Bay \ 2012 \ EMERALD x CAROLUS I \ Z: Eric Van Giel \ B: G Sporthorses Ltd Partnership (2002
 
AUS
 Matt Williams
AUS		 4.00
(4 + 0)		 43.99
35. 103 Lissy Let's Go
S \ Holst \ B \ 2018 \ Caracho x Calido I \ Z: ZG Beuck Zuchtstall, \ B: ZG Beuck Zuchtstall,
 
GER
 Christian Riedinger
PSG Zwischen den Seen e.V.		 4.00
(4 + 0)		 44.60
36. 203 Donnie Brasco
H \ HOLST \ Bay \ 2018 \ DIAMANT DE SEMILLY x CASALL \ Z: NAVOJEC ZLATKO \ B: Lorand LUKÁCS
 
USA
 Anna Dryden
USA		 4.00
(4 + 0)		 45.33
37. 173 Cashflow W
W \ HOLST \ Other \ 2016 \ CORNET OBOLENSKY x CANDILLO 3 \ Z: Klaus-Peter Wiepert \ B: Alia Humaid BIN DRAI
 
SWE
 Annika Axelsson
SWE		 4.00
(4 + 0)		 45.92
38. 82 Umeko
S \ Westf \ B \ 2017 \ United Touch S x Lupicor \ Z: Damhus,Olaf \ B: Damhus,Olaf
 
GER
 Hendrik Dowe
ZRFV Heiden e.V.		 4.00
(4 + 0)		 46.46
39. 178 Chabalcanna Ps
S \ OS \ Grey \ 2017 \ CHACOON BLUE x BALOU DU ROUET \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Dijital Sanatlar GmbH (20002437)
 
BRA
 João Victor Rodrigues Cunha
BRA		 4.00
(4 + 0)		 46.76
40. 93 High Class 9
W \ SF \ B \ 2017 \ Casall x Premium de Laubry \ Z: \ B: Phoenix XXVII,
 
GER
 Christopher Kläsener
ZRFV Dorsten e.V.		 4.00
(4 + 0)		 47.85
41. 96 Carouzo
W \ Holst \ Db \ 2017 \ Colman x Connor \ Z: Junker,Arne \ B: Junker,Arne
 
GER
 Jesse Luther
RFV An der Talmühle-Havekost e.V.		 4.00
(4 + 0)		 47.96
42. 112 Casanova's Girl
S \ Old \ B \ 2018 \ Conthargos x Contendro I \ Z: Tönjes,Ulf \ B: SdB Sporthorses GbR,
 
GER
 Stephi de Boer
RuFV Hagen St. Martinus e.V.		 4.00
(4 + 0)		 48.19
43. 59 Lajacuma NRW
S \ Westf \ B \ 2015 \ Lycon x Rockwell \ Z: Reibke,Hannelore \ B: Rosendahl,Ursula
 
GER
 Hendrik Dowe
ZRFV Heiden e.V.		 4.00
(4 + 0)		 48.74
44. 153 A.S. Evangelina
S \ AES \ Bay \ 2014 \ CALINELLO x CONTENDER \ Z: Khayat \ B: Jana KHAYAT
 
NED
 Wout-Jan Van Der Schans
NED		 4.00
(4 + 0)		 50.26
45. 118 Cajero 8
W \ Holst \ B \ 2018 \ Casall x Quo Vados I \ Z: Witt Pferdezucht GbR, \ B: Witt Pferdezucht GbR,
 
GER
 Rene Dittmer
RV Harsefeld u.Umg.e.V.		 4.00
(4 + 0)		 52.11
46. 204 E Jasmin Du Maquis Z
W \ ZANG \ Bay \ 2015 \ ELVIS TER PUTTE x HAPPY EASTER DU REZIDAL \ Z: DANIEL SCHEPERS \ B: Horizon Estrategias de Occidente Sa
 
MEX
 Tomas Rendon Felix
MEX		 4.00
(4 + 0)		 53.53
47. 189 Coral Reef Tassilo
W \ HANN \ Bay \ 2015 \ TAALEX x COME ON \ Z: Jürgen Kurz \ B: Coral Reef Ranch LLC (20004818)
 
USA
 Genevieve Meyer
USA		 8.00
(8 + 0)		 48.45
48. 274 Areno Sho Z
H \ ZANG \ CHEST \ 2018 \ Ad A Big Boy x Albfuehren's Memphis \ Z: Stal het Oosterbrook BV \ B: 20000290 - Stal het Oosterbrook
 
NED
 Gert Jan Bruggink
NED		 8.00
(8 + 0)		 48.78
49. 167 Brunson
W \ HOLST \ Bay \ 2017 \ MANCHESTER VAN'T PARADIJS x QUIWI DREAM \ Z: Christian Schröder \ B: Isabella RUSSEKOFF
 
ISR
 Isabella Russekoff
ISR		 8.00
(8 + 0)		 49.09
50. 15 Chaloula PS
S \ Meckl. \ Db \ 2018 \ Chacoon Blue x Balou du Rouet \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz,
 
GER
 Mia-Charlotte Becker
RFV Albersloh e.V.		 8.00
(8 + 0)		 50.81
51. 100 Ivett K
S \ Holst \ Db \ 2016 \ Casall x Cormint \ Z: Kowalski,Gabriele \ B: Johannsen,Stephan
 
GER
 Mattis Johannsen
PSG Hörup u.Umg.		 12.00
(4 + 8)		 61.16
52. 181 Cia Z
S \ \ Grey \ 2016 \ CORNET OBOLENSKY x CALIDO I \ Z: \ B: Stephex Stables (20000056)
 
CZE
 Ivana Zálesák Hron
CZE		 24.00
(12 + 12)		 65.81
ausg. 175 Castell
W \ \ Black \ 2016 \ CASSAL x CON AIR \ Z: BVBA Horse Invest \ B: BVBA Horses Invest (20021292)
 
MEX
 Tomas Rendon Felix
MEX
aufg. 148 Hagrano P.M.S
W \ OS \ F \ 2009 \ Hasso PMS x Granulit \ Z: Schütt,Peter M. \ B: Voss,Lucia,Tarver-Priebe,Tom
 
GER
 Lucia Voss
RuFV Husberg u.Umg.e.V.
aufg. 114 Mexico Eurohill
H \ KWPN \ Db \ 2017 \ Emir R x Numero Uno \ Z: \ B: Hendriksen,Christiaan,Stal Brouwer,
 
GER
 Stephi de Boer
RuFV Hagen St. Martinus e.V.
aufg. 250 Six Gold
W \ WESTF \ Chest \ 2017 \ x \ Z: \ B: Jose Antonio CHEDRAUI EGUIA
 
MEX
 Jose Antonio Chedraui Prom
MEX


Geldpreis5.025,00 EUR
RichterAndrea Schönberger (NED)
Guy Franziskus
Klaus Blässing
Johan Wilmink